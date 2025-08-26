Брентфорд одолел Астон Виллу в матче 2-го тура АПЛ (1:0), а одним из главных двигателей этого результата стал Егор Ярмолюк. Украинский хавбек не отличался результативными действиями, но его трудолюбие помогло получить важные 3 очка. Интересно, что за матчем наблюдала 55-летняя супермодель Клаудия Шиффер, а Егор этим матчем опередил Сергея Реброва по количеству поединков в АПЛ – эта игра стала 60-й для Ярмолюка.

Бенфика сделала предложение по Судакову – клуб Трубина пытается сбить цену

Александр Зинченко даже не попал в заявку Арсенала на матч против Лидса, что лишь подтверждает, что Микель Артета не рассчитывает на украинца. Уже есть информация, что защитника хочет подписать Порту, но зарплата Зинченко становится серьезным препятствием. Также упоминался интерес Фенербахче.

Илья Забарный пропустил матч ПСЖ против Анже, а после игры команда прощалась с Джанлуиджи Доннаруммой. Показательно, что украинец отошел подальше от российского вратаря Матвея Сафонова, хотя СМИ утверждают про теплые рабочие отношения между игроками. Интересно, что россиянина могли продать этим летом, однако он отказывается покидать клуб. А Георгий Судаков заинтересовал Бенфику, которая уже сделала предложение Шахтеру по трансферу. Обо всем этом и не только смотрите в новом видео на YouTube-канале "Футбол 24".