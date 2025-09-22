Судаков получил право сыграть в перенесенном матче Бенфики – официальное разрешение от лиги
Украинский полузащитник Бенфики Георгий Судаков все-таки сможет принять участие в перенесенной игре первого тура чемпионата Португалии.
Бенфика запросила разъяснения относительно права Георгия Судакова сыграть в матче против Риу Аве, сообщает O JOGO.
Судаков стал шестым украинцем, забившим гол в чемпионате Португалии
Португальская лига официально разрешила украинцу быть в заявке "орлов" на перенесенную игру первого тура. Аналогичное право получил другой новичок Бенфики Доди Лукебакио, который завершил свое восстановление после травмы.
Напомним, что матч Бенфика – Риу Аве состоится 23 сентября. Стартовый свисток прозвучит в 22:15 по киевскому времени.
