Бенфика запросила разъяснения относительно права Георгия Судакова сыграть в матче против Риу Аве, сообщает O JOGO.

Судаков стал шестым украинцем, забившим гол в чемпионате Португалии

Португальская лига официально разрешила украинцу быть в заявке "орлов" на перенесенную игру первого тура. Аналогичное право получил другой новичок Бенфики Доди Лукебакио, который завершил свое восстановление после травмы.

Напомним, что матч Бенфика – Риу Аве состоится 23 сентября. Стартовый свисток прозвучит в 22:15 по киевскому времени.

Судаков сделал для Моуринью все – Жозе аж зафутболил бутылку, Трубина спасла "подруга", Бенфика с разгромом