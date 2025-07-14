Судаков получил награду лучшему бомбардиру Шахтера – в прошлом году ее тоже выиграл украинец
14 июля 15:30 - Читати українською
Хавбек донецкого Шахтера Георгий Судаков получил памятную награду за выступления в прошлом сезоне.
Судакову вручили награду "Лучший бомбардир сезона" в Шахтере, сообщает пресс-служба клуба.
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В сезоне 2024/25 украинский полузащитник стал самым результативным игроком клуба, Георгий забил 15 мячей в 37 матчах (13 голов в УПЛ и 2 – в Лиге чемпионов).
К слову, прошлого сезона приз "Лучший бомбардира" сезона получил нападающий Даниил Сикан.
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