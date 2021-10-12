"А вам понравился пенальти? Читал в интервью некоторых экспертов, что сейчас футбол изменился, потерял зрелищность. Мы с Бондаренко захотели добавить зрелищности, удовольствия для болельщиков. Конечно, хотелось забить гол. Если бы забили – об этом бы говорили. Как говорится, от любви до ненависти – один шаг.

Шедевр и пижонство игроков Шахтера в видеообзоре матча Украина U-21 – Фарерские острова U-21

Мы хотели получить удовольствие. Да, в этот раз не получилось, но раньше получалось. Думаю, даже если не забили, нельзя на этом останавливаться. В следующий раз забьем. Мы решили это сделать давно. Мы давно уже это делали в клубе, хотели повторить. Договорились давно уже. В этой игре об этом не думали. Я на Бондаренко посмотрел, он сказал: "Давай".

Что Ротань сказал? Я говорю: от любви до ненависти – один шаг. Тренер немного напихал. Конечно, я понимаю тренеров, для них важен результат. Потом они начали волноваться из-за результата, 1:0 счет, ни туда ни сюда. Для них, конечно, это волнующий момент. Но, думаю, когда он остынет, то поймет нас. Поймет и простит.

Трудно было против Фарерских островов, поскольку никак не могли забить гол. Они очень сильно закрылись. Мы понимали, что любая их контратака приведет к опасному моменту. Мы владели мячом, создали достаточно моментов, но их надо реализовывать. Надо работать над реализацией в первую очередь", – заявил Судаков в комментарии каналу "Футбол".

Украина U-21 одержала победу над Фарерскими островами – пижонство и расточительность помешали устроить разгром

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