Сегодня, 16 сентября, Бенфика в рамках первого тура основного этапа Лиги чемпионов принимает Карабах. Матч начался в 22:00.

Бенфика – Карабах: стартовые составы и онлайн-трансляция матча ЛЧ с участием трех украинцев – Судаков в особой роли

Украинский хавбек Георгий Судаков и голкипер Анатолий Трубин вышли в стартовом составе, а именно экс-полузащитник Шахтера отдал ассист на первый гол португальцев уже на 6-й минуте.

Георгий подал с углового, и Барренчеа завершил стандарт украинца – 1:0!

Уже на 16-й минуте Георгий снова отметился ассистом! Судаков точно отдал пас в штрафную на Павлидиса, и тот, подогнав мяч ближе к воротам, легко отправил его в сетку соперника – 2:0.

