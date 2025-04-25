"Де Дзерби оставил огромный след. Пожалуй, это тренер, который больше всего повлиял на мое видение футбола.

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С ним я начал иначе смотреть на игру: не просто бегать по полю, а понимать, почему мы делаем те или иные вещи, как располагаться, как притягивать соперника, когда стоит рисковать, а когда – нет.

Он научил меня мыслить. Еще одна вещь, которая меня поразила, – его одержимость деталями. Он мог остановить тренировку из-за одной единственной неправильной передачи: чтобы объяснить, показать, чтобы стремиться к совершенству. И в то же время он поддерживал и доверял молодым игрокам. Он верил в меня, когда я только начинал, и это имело большое значение.

Он уже доказал в Брайтоне, что способен построить сильную команду даже без звездных игроков. И если ему предоставить больше ресурсов и футболистов высокого уровня, я считаю, что он сможет создать действительно что-то великое. Его футбол современный, умный и смелый. Самое главное – он знает, как развивать игроков. А это сегодня очень ценится", – сказал Судаков в интервью TuttoMercatoWeb.

Напомним, итальянец тренировал Шахтер на момент полномасшатбного вторжения России в Украину. После этого Де Дзерби работал в английском Брайтоне, а прошлым летом возглавил Марсель.

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