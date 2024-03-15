"Что Мудрик рассказывал об адаптации к АПЛ? Прежде всего это были бытовые вещи и футбольные в том смысле, что чем скорее ты туда переедешь, тем скорее начнешь играть и выйдешь на новый уровень. И я это вижу по нему, когда он приезжает в сборную.

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Оживает в сборной Украины? Не в том смысле. Насколько он стал сильнее футболист, вообще как персона. Когда он только покинул Шахтер, это был один Мудрик. Сейчас это намного более сильный футболист. Заметен ли прогресс? Очень сильно заметен. Это как раз я говорю по сборной.

Я не могу судить по клубу там, где он сейчас играет, потому что, мне кажется, ему немного не доверяют. Когда ты получаешь это доверие и ты его чувствуешь – тогда ты можешь играть. А все знают, что Михаил должен играть, ему нужно время. И как раз когда в него будут верить, доверять – он тогда будет показывать свой лучший футбол", – поделился Судаков в комментарии пресс-службе Шахтера.

Напомним, что Мудрик стал игроком Челси в январе 2023 года за 70+30 млн евро. В общем, Михаил провел за лондонцев 46 матчей, в которых отметился 6 голами и 5 ассистами во всех турнирах.

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