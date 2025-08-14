Как сообщает Europa Calcio, Наполи возобновил интерес к 22-летнему полузащитнику Шахтера Георгию Судакову и готовится активизировать переговоры. Конкуренцию неаполитанцам составляют Ювентус и Бенфика, которая также рассматривала украинца, но пока не предприняла никаких конкретных действий.

Судаков получил шанс покинуть Шахтер – Гранд с украинцем в составе возобновил интерес

Как отмечает источник, возраст и технический профиль 22-летнего полузащитника делают его идеальным вариантом для амбиций Наполи.

Ожидается, что в ближайшие дни Наполи предпримет новые шаги для достижения соглашения с Шахтером. Чемпион Италии продолжает активно работать над подписанием Георгия Судакова, рассматривая его трансфер как одну из ключевых целей в проекте реконструкции команды. Руководство клуба осознает, что Шахтер не отпустит одного из своих лидеров без серьезных финансовых аргументов – сделка потребует значительных инвестиций как в трансферную сумму, так и в зарплату игрока.

На игрока также претендуют Бенфика и Ювентус. Однако, по данным португальской прессы, Судаков не является приоритетом для Бенфики этим летом, и никаких контактов с Шахтером пока не было.

Ювентус, со своей стороны, внимательно следит за ситуацией и готов включиться в борьбу за игрока сборной Украины, если появится благоприятный момент.

Контракт футболиста с Шахтером действует до лета 2028 года, а трансферная стоимость оценивается в 32 миллиона евро. В этом сезоне Судаков уже провел 7 официальных матчей, пять из которых – в квалификации Лиги Европы и отдал одну результативную передачу.

