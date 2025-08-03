"Футбол 24" разобрал до мелочей матч квалификации Лиги Европы между Шахтером и Бешикташем, который завершился победой "горняков" (2:0).

Донецкий Шахтер уверенно прошел Бешикташ во втором раунде квалификации Лиги Европы под руководством нового тренера Арды Турана.

Шахтер готов отдать бешеные деньги за таланта Гремио – им интересовался Челси

После 4:2 в Стамбуле в условном домашнем поединке в Кракове горняки разобрались с турками 2:0. Что интересно, в стартовом составе не нашлось места для Георгия Судакова, который до прихода в клуб Турана считался незаменимым игроком основы.

Магию, как и в первом матче творили бразильские легионеры, которые приобщились ко всем шести забитых голов по итогам двух встреч.

Следующий соперник горняков – греческий Панатинаикос, с которым горняки встретятся уже 7 августа.