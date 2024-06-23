"Относительно слухов о трансфере, что обо мне говорят – я не обращаю на это внимания, готовлюсь максимально к каждому матчу, все зависит исключительно от меня. Сейчас я отношусь к этому с холодной головой. Смысла себя продавать нет.

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Футбол – командная игра. Я не из тех футболистов, который может обыграть половину команды, как Месси, или как Михаил Мудрик, который может оббежать футболистов. Мне нужно играть только на команду.

Если кто-то подумал после первого тура, что я играю на себя – это ошибочное мнение. Если я в каких-то моментах взял инициативу на себя, пробил или отдал передачу, то я просто принял такое решение. Возможно оно ошибочное. Я не могу сказать, что я играю на себя или продаю себя", – поделился Судаков на пресс-конференции УАФ.

Добавим, что Георгий еще не отличался результативными действиями на Евро-2024. Шанс улучшить статистику хавбек будет 26 июня в игре против Бельгии, в которой Украина поборется за выход в плей-офф турнира.

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