Бенфика в ближайшее время может объявить о подписании Георгия Судакова в ближайшее время.

Полузащитник Шахтера Георгий Судаков остался в Женеве после матча плей-офф квалификации Лиги конференций с Серветтом (2:1), сообщает Tribuna.

Судаков завершил трансфер в Бенфику – украинец получит легендарную "десятку" Эусебиу и Руя Кошты

Как сообщалось ранее, В ближайшее время украинец станет игроком Бенфики. Стоимость трансфера составляет 27 миллионов евро, к которым добавляются бонусы в размере 5 миллионов и более 20% от суммы следующей продажи.

22-летний Судаков является воспитанником донецкого клуба. С 2020 года он провел за первую команду 146 матчей, в которых забил 33 гола и отдал 19 результативных передач.

Шахтер прорвался в Лигу конференций, дожав Серветт в овертайме – Элиас несмотря на травму принес волевую победу