Полузащитник Шахтера и сборной Украины Георгий Судаков считает, что смог быстро адаптироваться в национальной команде благодаря наставнику молодежки, который исповедует такой же футбол.

"Впечатления от участия в контрольных играх остались самые положительные. Был счастлив, что дебютировал в сборной, радовался каждому следующему матчу.

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Конечно, мог бы сыграть лучше в плане каких-то результативных действий, но в любом случае оценивать свою игру мне не с руки. Лучше пусть это сделают тренеры. Важно, что общие требования по тактике в первой сборной мне были знакомы – примерно такой же футбол, с такой же игрой в пас, такими же перемещениями ставит в молодежке Руслан Ротань. Заслуга этого тренера в том, что я и многие другие молодые ребята, сейчас находятся в национальной сборной, тоже присутствует", – сказал Судаков в комментарии Zbirna.com.

Напомним, 18-летний полузащитник Шахтера провел за национальную команду три матча, дебютировав в поединке против Бахрейна.

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