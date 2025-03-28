"Италия действительно кажется мне идеальной для развития, особенно, для моего стиля игры. Серия А – это лига, где большое внимание уделено тактике, технике, командной игре, и я уверен, что мог бы там еще больше прогрессировать. Кроме того, там замечательная футбольная культура, фантастические болельщики, исторические клубы – это среда, которая мотивирует расти.

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Но если говорить о стране для жизни и развития в целом, то выбор сложный. Я рассматривал бы также Великобританию – Премьер-лига является, пожалуй, самым сильным чемпионатом мира, где футбол самый быстрый, самый интенсивный, а конкуренция просто сумасшедшая. Играть там – это вызов, который хочется принять.

Испания тоже интересна – там технический футбол, идеальные условия для атакующих игроков, а еще климат, который несколько комфортнее для жизни. Но если видеть не только футбол, но и место, где хотелось бы жить в будущем, то трудно сказать.

Сейчас для меня самое главное – карьера, возможность развиваться и играть на самом высоком уровне. А где это будет – покажет время. Конечно, больше всего мечтаю, чтобы играть в мирной Украине. Это мой дом, и я всегда буду им гордиться, независимо от того, в какой стране буду выступать в будущем", – поделился Судаков в интервью изданию Insider.

Напомним, что недавно возобновились слухи об интересе к Георгию со стороны Наполи. В нынешнем сезоне Судаков провел 28 матчей за Шахтер, забил 12 голов и отдал 3 ассиста. Его действующий контракт с "горняками" рассчитан до 31 декабря 2028 года.

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