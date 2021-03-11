"Знаю, Рома идет в Серии А на 4-й строчке. Это чемпионат топ-уровня. Рома – команда с топ-игроками. Думаю, это самый сильный соперник, который мог выпасть в Лиге Европы. Мы смотрели их матчи. Очень атакующая команда, очень много забивает. Выделю Педро Мхитаряна, Майораля – сильнейшие.

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Есть ли что-то общее у Ромы с Интером? Из общего – схема. Почти все в Италии играют с тремя защитниками, как и Рома. Обе команды атакующие, хорошие футболисты в нападении. У них похожи стили игры.

Не думаю, что плюсом станет то, что Фонсека – бывший тренер Шахтера. Не думаю, что это вообще играет какую-то роль. Думаю, он знает конкретно каких-то футболистов, но Шахтер Фонсеки и Шахтер Каштру – две разные команды. Не думаю, что Фонсека может что-то предсказать. Мистер сказал, что нужно только побеждать и приезжать в Украину с хорошим настроением. Разобрали соперника хорошо. Если все у нас получится в атаке, сыграем удачно в обороне, то у нас будут свои моменты", – сказал Судаков в комментарии клубному YouTube-каналу.

Напомним, первая встреча между украинской и итальянской командами начнется 11 марта в 22:00, ответный матч состоится ровно через неделю.

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