"Главное – не положительный результат, а наша игра, ведь мы сейчас работаем на сборах. Никакие тренировки не заменят матч, независимо от соперника. Самое важное – построение нашей игры и выполнение всех требований тренера. Мы много работаем над прессингом, контролем мяча, завершением. Переносить то, что тренируем, на футбольное поле – главная задача.

Шедевры Корниенко и Степаненко в видеообзоре матча Шахтер – Силекс – 4:1

Физическая форма? Это только первый сбор – 50 процентов. После второго можно будет сказать, что набрали оптимальные кондиции. На сборах с такой интенсивностью я еще не был. Думаю, этим прежде всего и отличается первая команда от дублирующих составов. Возможно, тренировки и короткие, без бегов, но сам процесс такой, что не успеваешь даже подумать об отдыхе.

Концентрация всегда максимальная, нужно отдавать себя полностью. Плюс это мой первый сбор – все когда-то через такое проходили. Молодой, хочется доказать, поэтому работаешь в два раза больше, чем другие", – приводит слова Судакова официальный сайт Шахтера.

Отметим, что "горняки" разбили Силекс (4:1) в последнем матче на первом зимнем сборе.

Шахтер – Силекс: удачное завершение сбора, роскошные голы украинцев, молчание форвардов и сохранение главной проблемы