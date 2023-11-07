Полузащитник донецкого Шахтера Георгий Судаков признался, что хотел бы играть в одном клубе с Михаилом Мудриком, ныне выступающим за лондонский Челси.

"Миша – мой близкий друг, и мы много общаемся. Я уже получил от него несколько ценных советов на случай, если перееду в Англию. Как адаптироваться, как влиться в игровой ритм, для меня это очень полезно".

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Он рекомендует как можно скорее переезжать в топ-чемпионат, такой как Премьер-лига, потому что это помогает быстрее развиваться как физически, так и психологически.

У Михаила огромный потенциал, и, возможно, одна из причин, почему вы еще не видели его на самом высоком уровне в Англии, заключается в том, что, по его словам, в Челси нет такого игрока, как я, который постоянно отдавал бы верховые передачи и ассистировал", – цитирует Судакова The Telegraph.

Напомним, в нынешнем сезоне Судакова провел 12 матчей в составе донецкого Шахтера, в которых 3 забитыми мячами и 1 голевой передачей.

Сегодня, 7 ноября, "горняки" сыграют с Барселоной в рамках 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

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