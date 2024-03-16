Полузащитник "горняков" Георгий Судаков рассказал об изучении иностранных языков и изменении подхода к освещению своей околофутбольной жизни.

– После того, как ты стал самым обсуждаемым футболистом в УПЛ, ты начал вести свой Instagram на английском. Это ты уже готовишься к иностранной аудитории или появилось больше подписчиков за рубежом?

– Да, появились подписчики за рубежом. И плюс я сейчас начал работать с агентством. Это португальское агентство.

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– Это пиар-агентство?

– Это, можно сказать, люди, которые помогают мне показать мой образ как можно большему количеству людей и показать правильно. Они как раз делают это, чтобы как можно большая аудитория посмотрела и за рубежом.

– А текст пишешь ты сам или они помогают?

– Они мне некоторые тексты пишут, но мне не нравится, если честно. Я хочу чего-то такого креативного.

– От себя?

– Да. Они мне пишут такие общие вещи.

– Шаблоны?

– Да. Не знаю, может, людям это интересно. Но я хочу сам, чтобы это было что-то такое креативное. Где-то какие-то моменты я использую, когда они мне говорят, я с этим соглашаюсь и это выглядит нормально, как для меня. А некоторые моменты, когда я сам реально хочу добавить что-то – что-то от себя вставляю.

– Изучаешь ли сейчас английский, возможно, еще какие-то языки?

– Вы про итальянский? (смеется)

– Подумал после того, как Наполи и Ювентус к тебе обратились?

– Да, думал. Даже спрашивал у одной преподавательницы. Усиленно изучаю английский. Немного есть с этим проблемы. Я понимаю все, могу общаться – не на прямо высоком уровне, но все, что условно с Мистером, я понимаю, что он нам рассказывает, могу об общих футбольных вещах с ним общаться, без вопросов.

Но в совершенстве... Я сейчас смотрю сериал на английском языке с таким британским акцентом – это очень сложно. Пока что для меня это невозможно. Я хочу выйти на новый уровень. Да, я занимаюсь, имею репетитора, но понимаю, что должна быть мотивация. Я ее то имею, то не имею. Она исчезает иногда.

– Но сейчас есть много практики, тренерский штаб.

– Да, как раз с этим сейчас гораздо легче, – сказал Судаков в комментарии пресс-службе "горняков".

Напомним, в текущем сезоне Георгий провел за Шахтер 24 матча во всех турнирах, в которых забил 5 голов и отдал 2 ассиста. Transfermarkt оценивает его в 18 млн евро, а клаусула составляет 150 миллионов.

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