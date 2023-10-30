Полузащитник Шахтера Георгий Судаков считает, что пока не готов перейти в более сильный чемпионат.

"Я не перерос уровень УПЛ. Артем Довбик в прошлом сезоне забил более 20 голов – вот он перерос уровень чемпионата и пошел на повышение.

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У меня не такая статистика, а в мировом футболе сейчас это очень важно. Когда я выйду на новый уровень в этом аспекте, тогда можно будет о чем-то говорить", – сказал Судаков в интервью SportArena.

Напомним, в прошлом сезоне Артем Довбик стал лучшим бомбардиром УПЛ, забив 24 гола. Летом форвард перебрался в Жирону, где тоже стабильно забивает. Судаков, конечно, имеет меньше голов, ведь играет в полузащите. Впрочем, уверенная игра Георгия уже привлекла внимание нескольких топ-клубов Европы.

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