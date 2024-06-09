"Трудно сказать, какая основная причина поражения. Наверное, где-то потеряли концентрацию при стандартах. Пропустили два быстрых мяча, а потом третий. После такого тяжело оправиться и сравнять счет.

Малиновский признался, кому доверил бы решающий пенальти в финале Евро: "Для меня это большой пример"

Но мы показали достойную игру, хотя и осознаем, что результат важен для всех. Впрочем, мы готовимся к Евро и понимаем, что матч был товарищеским. В первую очередь мы должны подготовиться к стартовому поединку с Румынией.

Относительно самого построения нашей игры, то нельзя сказать, что мы играли плохо. Ключевую роль сыграли два угловых. Когда на 30-й минуте проигрываешь – 0:3, выровняться тяжело.

В первом тайме поляки начали высоко прессинговать, а у нас было много потерь мяча в простых ситуациях. Думаю, нам нужно было играть более вертикально. Когда же мы перестроились, то уже в первом тайме имели три хорошие возможности. Моменты стали появляться, когда мы начали играть им за спину. В этих компонентах нам стоило добавить сразу.

Несмотря на недавнее повреждение, я чувствую себя почти готовым. Есть еще несколько дней, потом – матч с Молдовой. Тогда уже, думаю, буду полностью готов к поединку с Румынией", – цитирует Судакова официальный сайт УАФ.

Напомним, спарринг против Молдовы Украина сыграет 11 июня, а свой первый поединок на Евро-2024 проведет 17 июня против Румынии.

Тренер Польши жестко наехал на Реброва, радости Романчука не понял никто – сборной Украины предвещают разгром на Евро