"На игру мы вышли в специальных футболках. Уже 215 детей погибли в Украине, и эти футболки – наше послание миру и способ показать, что страна страдает от российской оккупации и войны.

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На днях у меня родился ребенок, и я присоединился к команде, чтобы помочь ребятам донести до мира то, что происходит в нашей стране. Моя семья из Киева, сейчас все мы – беженцы. Все мои родные находятся в другом городе, моя жена не смогла родить дома в нормальных условиях. Мы сидели под обстрелами, бомбежками, и это очень страшная тема. Конечно, этими матчами мы хотим показать всему миру, что в нашей стране сегодня происходит.

Мне пришлось покинуть свою семью в Украине. Родители, новорожденный ребенок – все в Украине. Каждый день в Украине воздушная тревога, возможно, вы этого не знаете, но сейчас над страной постоянно летают ракеты и бомбы.

Я очень переживаю, но футбол помогает на пару часов переключиться. Мы находим мотивацию в том, чтобы показать миру ситуацию и сделать так, чтобы о нас знал весь мир. Нужно, чтобы люди задумались о том, как тяжело нашей стране. На каждую игру мы выходим максимально сконцентрированными и играем за свою страну, за свой народ, за всех, кто защищает нашу землю, семьи, родных и близких", – цитирует Судакова официальный сайт Шахтера.

Напомним, накануне Шахтер в благотворительном матче оформил камбэк с Анальяспором, голами отличились Соломон и Топалов.

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