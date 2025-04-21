Георгия Судакова уже длительное время отправляют в Наполи, однако появился еще один претендент на украинца – английский Брентфорд, за который выступает Егор Ярмолюк, сообщает GiveMeSport.

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Отмечается, что "пчелы" якобы сделали Судакова главной трансферной целью на предстоящее лето, однако существенно уступают Наполи, который продвинулся в переговорах. Шахтер не отступает от заявленной суммы – 52 млн фунтов (почти 60 млн евро). Сергей Палкин в комментарии изданию подтвердил, что клуб ведет переговоры о потенциальной продаже Георгия.

"Мы ведем переговоры. Я не могу назвать сумму, но думаю, что мы закроем эту сделку на хороших условиях. Если не договоримся с этим клубом, будет другой. Я не переживаю, ведь Судаков – один из лучших в мире на своей позиции.

Он может переехать в Италию или Англию. У нас есть контакты, есть интерес. Если мы не продадим его "сегодня", это произойдет "завтра". Это лишь вопрос времени", – сказал Палкин в комментарии GMS.

К слову, Судаков сыграл за Шахтер в 34 матчах этого сезона во всех соревнованиях, записав в свой актив 13 голов и 6 ассистов. Transfermarkt оценивает хавбека в куда более скромные 32 млн евро.

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