"Досадная ситуация": тренер Бенфики прокомментировал прилет по дому Судакова

Мы ведем гонку со временем. Нам нужны два типа времени. Павлидис и Иванович вернулись к игре, и играют вместе около 60 минут, практически никогда не тренируясь вместе. Судаков вышел сегодня на поле и играл 30 минут, практически не зная имен своих партнеров по команде. Этой команде нужно время. Эта команда была структурирована и организована. Теперь нам нужно время для тренировок.

Я тренер, ответственность лежит на мне. Удары на поле делают игроки, но главную роль играет тренер. Вот я здесь. Ответственность полностью на мне. Я никого не защищаю, Нико (Отаменди) не нуждается в защите. Он взял на себя эту ответственность, но я предпочитаю взять ее на себя", – приводит слова Лаже Record.

Напомним, Бенфика упустила победу над Санта-Кларой, пропустив гол на 90-й минуте матча. Украинский полузащитник Георгий Судаков отыграл свой дебютный матч за "орлов", выйдя на поле во втором тайме.

