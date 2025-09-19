С места в карьер. Моуринью не стал терять ни минуты, чтобы начать работать с Бенфикой. В четверг, 18 сентября, он подписал контракт с “орлами” и сразу же провел тренировку с новыми подопечными. Среди прочих на занятиях были украинцы Анатолий Трубин и Георгий Судаков.

"Я ошибся, когда возглавил Фенербахче": Моуринью назвал турецкий гранд клубом "не своего уровня"

"Особенный" руководил сессией вместе с 8 своими помощниками. В его тренерский штаб вошли ассистенты Жоау Тральян, Педру Машаду, Рикарду Формозинью и Рикарду Роша, аналитики Роберту Мерелла и Рубен Соареш, тренер по фитнесу Антониу Диаш и тренер вратарей Нуну Сантуш.

Стоит отметить, что Рикарду Роша и Нуну Сантуш уже были работниками Бенфики и входили в тренерский штаб Бруну Лаже.