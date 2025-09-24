Бенфика расписала мировую с Риу Аве в перенесенном матче 1-го тура чемпионата Португалии. Местные СМИ оценили выступление "орлов", в частности Анатолия Трубина и Георгия Судакова.

"Трубин не имел никакой возможности проявить себя на протяжении всей игры из-за небольшого количества моментов у его ворот. Был максимально сосредоточен на протяжении всего матча, однако не сумел остановить удар Андре Луиса, который и привел к голу.

Судаков всегда боролся за мяч, постоянно стремился контролировать атаку, делал продуманные и уникальные передачи. Главная проблема, что в этом матче Судаков слишком много времени проводил вдали от ворот и не имел возможности завершать ударом атаки "орлов". Когда же украинец все-таки приблизился к штрафной площади соперника, то забил важный и красивый гол", – так оценило выступление Трубина и Судакова издание A Bola.

Напомним, Бенфика сенсационно потеряла очки в игре с Риу Аве, пропустив гол на 90+7 минуте. В составе "орлов" забитым мячом отметился Судаков.

