Бенфика в первом туре Лиги чемпионов проиграла Карабаху (2:3). После этой игры Бруно Лаже уволили с должности главного тренера.

"Моуринью будет счастлив после прихода Судакова": Лаже прокомментировал свой уход из Бенфики

Как сообщает Фабрицио Романо, Бенфика окончательно определилась с преемником Лаже, которым будет Жозе Моуринью. "Особенный" подпишет соглашение до июня 2027 года. Официальное объявление состоится в ближайшее время.

Напомним, что Моуринью уже не впервые будет возглавлять Бенфику. В 2000 году он короткое время был во главе "орлов". Также 62-летний специалист тренировал Порту, Челси, Реал, Интер, Манчестер Юнайтед, Тоттенхэм, Рому и Фенербахче. "Особенный" дважды выигрывал Лигу чемпионов, добывал трофей Лиги Европы и Лиги конференций.

