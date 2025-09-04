Украинский новичок Бенфики Георгий Судаков запустил свой собственный диджитал-проект, в котором будет не только развлекать публику, но и помогать детям.

Олимпийская призерка Марина Бех-Романчук примерила на себя роль футболистки в проекте Георгия Судакова GoSudakov.

"Ощущение, что это сон какой-то": Судаков рассказал о переходе в Бенфику и приезде в сборную в новом статусе

Георгий заявил, что запустил проект с целью объединить зрителей вокруг украинского спорта и привлечь к нему больше внимания. В первом выпуске Судаков также учился прыгать в высоту под руководством Бех-Романчук.

Проект GoSudakov имеет не только развлекательную, но и благотворительную цель. Каждый выпуск Георгий Судаков в партнерстве с фондом “Кто если не мы” делают адресный донат 50 тысяч грн на помощь ребенку, которая пострадала от войны или нуждается в медицинской помощи. Так, после первого выпуска сумму перечислили мальчику из многодетной семьи военного – Дмитрию Михайленко, который проходит лечение от острого лимфобластного лейкоза. Средства направили на дополнительные необходимые лекарства, которые не обеспечивает программа лечения.

Помочь маленькому Дмитрию можно также в Monobank.

“Это был не просто крутой съемочный день, это был классный опыт, когда удалось попробовать себя в совсем другом виде спорта, и как оказалось, это не так уж и просто. Самым крутым было то, как мы познавали виды спорта друг друга. Все прошло на позитиве и искренних эмоциях. Я рада, что проект Жоры не только развлекает, но и помогает", – заявила Марина Бех-Романчук после участия в первом выпуске.

Украинский футболист Бенфики отмечает, что главное в этом проекте – это социальная составляющая, ведь сам Георгий родом из города Брянка Луганской области, которое оккупировано россиянами с 2014 года, поэтому не на словах знает то, как важна поддержка для детей, пострадавших в результате войны.

Первый выпуск GoSudakov уже можно посмотреть в Instagram.

