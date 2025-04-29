"Мне нравился Бражко в том сезоне, особенно как он подошел под уровень сборных и играл опорного полузащитника. Он перспективно, приоритетно выглядел как разрушитель и как полузащитник, который мог и пробить с дальней дистанции, и дать хороший пас нападающему. Выглядел довольно интересно, имею в виду с точки зрения перспективы.

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Судаков – хороший футболист. Но я думаю, что он до серьезного клуба не дотягивает. Я бы ему желал попасть в какой-то клуб, как идет рекламная кампания у его возможности, что его там все хотят. Но сейчас не лучшее у него состояние и функциональное, и уверенности ему не хватает.

Мне нравился Зубков в Шахтере, который перешел в Трабзонспор, по-моему. Он мощный, с ударом, он злой. А остальные игроки... Забарный – это первое место среди украинских футболистов", – сказал Кварцяный для ТаТоТаке.

К слову в текущем сезоне Георгий Судаков провел 35 матчей за Шахтер, забил 13 голов и отдал 6 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает стоимость 22-летнего игрока в 32 миллиона евро.

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