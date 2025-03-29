Судаков дал совет начинающим футболистам: "Многие одаренные игроки не достигли ничего"
Полузащитник Шахтера Георгий Судаков поделился советом для ребят, которые стремятся выйти на его уровень.
"Если ты мечтаешь стать профессиональным футболистом, то первое, что нужно понять – это долгий и трудный путь, который требует не только таланта, но и огромной работы над собой. Талант – это хорошо, но он ничего не стоит без ежедневного труда.
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Есть много одаренных игроков, которые не достигли ничего, потому что не работали над собой. Работайте больше других, добавляйте ежедневно, даже когда нет сил или настроения", – сказал Судаков в интервью INSIDER.
К слову, в нынешнем сезоне Георгий Судаков провел 28 матчей за Шахтер, забил 12 голов и отдал 3 ассиста. Его действующий контракт с "горняками" рассчитан до 31 декабря 2028 года.