"Если ты мечтаешь стать профессиональным футболистом, то первое, что нужно понять – это долгий и трудный путь, который требует не только таланта, но и огромной работы над собой. Талант – это хорошо, но он ничего не стоит без ежедневного труда.

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Есть много одаренных игроков, которые не достигли ничего, потому что не работали над собой. Работайте больше других, добавляйте ежедневно, даже когда нет сил или настроения", – сказал Судаков в интервью INSIDER.

К слову, в нынешнем сезоне Георгий Судаков провел 28 матчей за Шахтер, забил 12 голов и отдал 3 ассиста. Его действующий контракт с "горняками" рассчитан до 31 декабря 2028 года.

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