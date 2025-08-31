Георгий Судаков прокомментировал свой переход из Шахтера в Бенфику, который может стоить более 30 миллионов евро.

– Это невероятный клуб с невероятной историей. Для меня это шаг вперед. С этой командой я могу расти. Кроме того, здесь играет мой близкий друг Анатолий Трубин. Больше всего я стремлюсь выиграть все с этим клубом, конечно, прежде всего чемпионат, и я думаю, что могу этого достичь с этой невероятной командой.

Судаков официально стал игроком Бенфики – известны детали долгожданного трансфера

– Вы говорите о титулах. Чего вы надеетесь достичь здесь, в Бенфике?

– Я хочу выиграть чемпионат, Кубок Португалии и пройти как можно дальше в Лиге чемпионов, квалифицируясь в следующий этап.

– Вы сказали, что разговаривали с Трубиным. Что он вам рассказал о клубе?

– Да, я каждый день разговаривал с Трубиным. Анатолий очень счастлив здесь, он замечательный профессионал, он рассказал мне об этом клубе и Примейре, очень хороший чемпионат. Мы можем расти вместе. Я очень рад быть здесь и больше всего я хочу расти каждый день, с этой командой, с этим клубом и с этим тренером. Я также хочу сказать, что болельщики невероятны: я чувствовал это в последние дни в своем Instagram и Twitter [X]. Это было невероятно. Спасибо большое, мне очень понравилось.

– Как ты себя определяешь на поле, с мячом?

– Я могу играть на всех атакующих позициях, а также в полузащите, на позиции 10-го номера. Но я также могу играть 8-го или 6-го номера. В Шахтере я играл на левом и правом фланге, и для меня на самом деле не имеет значения, где я играю. Я просто хочу доказать свою состоятельность на поле.

– Какое послание вы хотели бы оставить болельщикам Бенфики?

– Как я уже говорил, я хочу поблагодарить вас, потому что я уже почувствовал поддержку этих фантастических болельщиков. Я хочу расти вместе с болельщиками и этой замечательной командой, – резюмировал Судаков в комментарии пресс-службе Бенфики.

Напомним, 30 августа Бенфика и Шахтер официально согласовали аренду Судакова на сезон 2025/26 за 6,75 миллиона евро. В контракте прописан обязательный выкуп еще за 20 миллионов и 250 тысяч. Бонусы за удачные выступления украинца могут увеличить стоимость трансфера на сумму до 5 млн евро. Кроме того, Шахтер получит 25% от будущей перепродажи игрока, но Бенфика может уменьшить эту долю до 15%, заплатив "горнякам" дополнительные 6 миллионов.

