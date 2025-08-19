– Какие сложности создал Верес для вас?

– Они очень хорошо оборонялись, особенно до 1-го гола. Очень сложно было, потому что они в 5-6 в линию против нас играют, плюс тяжелое сухое поле и погода. Все складывается таким образом. Еще и Алиссон травмировался. Игра была очень медленная, мало создали голевых моментов, но хорошо, что момент с угловым, стандарт нас как раз спас, мы на перерыв ушли со счетом 1:0, и во 2-м тайме, конечно, нам было легче играть.

– Показалось, что в этой игре больше вследствие стандартов искали голевых возможностей.

– Да, конечно. Мы, во-первых, отрабатываем это, и Мистер нам говорит, что 4 из 10 голов забиваются как раз со стандартов. Мы сегодня 2 стандарта забили, я считаю, что мы можем этот момент еще улучшить и как раз это придаст нам больше уверенности, больше голевых моментов для нас будет.

– До этого в последнее время складывалось, что непростые матчи были в Ровно, сегодня немножко легче. Кажется, у Вереса было всего 1-2 острых момента. Думали об этом вообще?

– Знаем, что всегда здесь тяжело играть против Вереса. Мы 2 матча подряд уже здесь не выигрывали. Я же говорю, до 1-го гола была тяжелая игра, было мало голевых моментов, как раз искали где-то со стандартов моменты голевые, и нам повезло, что так сложилось. В принципе, уже под 2-й тайм было легче, но, я же говорю, когда команды так закрываются, в 5-6 в линию играют против нас, то очень сложно.

Мы смотрели их игру с Динамо – там они играли более агрессивно, более открыто, чем с нами. Но такой футбол, надо привыкать к нашему чемпионату. В принципе, мы все время играли так – и против Эпицентра, и в каких-то моментах против Карпат, Вереса. Такие реалии, надо учиться и выходить на новый уровень, чтобы вскрывать такие обороны, – цитирует Судакова УПЛ ТВ.

