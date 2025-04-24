– Наполи был близок к тому, чтобы приобрести вас. Что вы почувствовали, узнав об этом?

– Да, я слышал об интересе Наполи и, честно говоря, был приятно удивлен. Когда такой клуб обращает на тебя внимание, это приятное признание твоей работы и прогресса. Тем более, что мы говорим об Италии, где высоко ценится тактический интеллект и качественные полузащитники. Это означает, что я иду в правильном направлении.

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– Вы когда-нибудь общались с Конте, возможно, через сообщения?

– С Конте не было ни одного личного контакта, ни одного сообщения или звонка. Работать с таким человеком, как он, было бы отличной возможностью. Однако я всегда стараюсь сохранять спокойствие. Для футболиста важно не терять концентрацию. Я в Шахтере, и что бы ни случилось, это (трансфер) произойдет в нужный момент. Если это будет Италия – замечательно. Если другой чемпионат – тоже хорошо. Главное – прогрессировать с каждым днем.

– Хотели бы вы, чтобы Наполи вернулся к вашей кандидатуре летом? Или, возможно, другие клубы, которые следили за вами, например, Ювентус?

– Очевидно, что когда вы говорите о таких клубах, как Наполи или Ювентус, это мечта любого игрока. Я вырос, наблюдая за Серией А, я помню большие матчи ваших команд, легендарных игроков, которые там играли. Играть на тех стадионах, перед теми болельщиками – это что-то особенное. Я никогда не скрывал этого – я хочу проявить себя в топ-лиге, против лучших. Но для меня важно, чтобы переход состоялся в нужный момент. Не просто "поехать в Европу", а присоединиться к команде, где у меня будет реальный шанс играть, расти, быть важной частью проекта, – сказал Судаков в интервью TuttoMercatoWeb.

Ранее генеральный директор Шахтера Сергей Палкин сообщил, что "горняки" ведут переговоры с Наполи относительно возможного трансфера Георгия Судакова.

Напомним, в нынешнем сезоне 22-летний хавбек провел 32 матча за клуб, забил 13 голов и отдал 5 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 32 миллиона евро.

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