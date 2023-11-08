"Получились гораздо увереннее, чем в первом матче в Барселоне. Многие работали для этого, разобрали игру и поняли, что нужно делать. Исправили ошибки, скажем так. В первую очередь нужно было сыграть на ноль. А свои шансы мы всегда найдем. Так сегодня и получилось.Мы мало что дали сделать Барселоне.Данило Сикан забил невероятный гол.Мы воспользовались этим и выиграли этот матч

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Очень тяжело выходить в первый раз против такой команды, как Барселона. Немного волнуешься. Но во втором тайме в Барселоне мы показали, что мы можем играть. Мы приобрели этот опыт в Барселоне. Вероятно, второй тайм в Барселоне дал нам уверенность, что мы можем играть. Сегодня мы доказали это, с первых минут стали играть в свою игру.

Конечно, все понимают, что это Барселона. Было сложно. Мы больше играли без мяча. Но мы также демонстрировали хорошие моменты и одержали победу – это самое важное", – приводит слова Сикана клубная пресс-служба Шахтера.

Шахтер сенсационно победил Барселону (1:0) в рамках четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов.

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