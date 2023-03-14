Записоцкий сразу за Павелко получил продление отстранения от работы в УАФ решением Печерского суда Киева, сообщает Football Hub. Срок отстранения такой же, как и у его босса – до 13-го мая 2023 года.

Суд продлил отстранение Павелко с должности президента УАФ – в организации уже отреагировали

Впрочем, официальная страница УАФ в Facebook опровергла эту информацию так же, как и в отношении Андрея Павелко. "Генеральный секретарь УАФ Юрий Записоцкий не отстранен от занимаемой должности, он продолжает выполнять свои обязанности. Второй раз разъясняем: по итогам заседания суда по "продлению" срока действия временного "отстранения" генерального секретаря УАФ Юрия Записоцкого с должности судья "продлил" такой срок до 13 мая.

Однако продление де-юре и де-факто не состоялось. Решение суда, которым впервые было частично удовлетворено ходатайство прокуроров о временном отстранении Юрия Записоцкого, не вступило в законную силу! Потому что судья установил особый порядок его исполнения – решение вступит в силу только после обжалования в апелляционной инстанции.

Поэтому пока такое решение не вступило в силу. Генеральный секретарь УАФ Юрий Записоцкий обжаловал предыдущее решение суда. Апелляционное рассмотрение продолжается", – говорится в сообщении.

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