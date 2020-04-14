Суд в Лозанне официально подтвердил решение УАФ о дисквалификации игроков Олимпика

Международная судебная инстанция оставила в силе предыдущее решение украинского футбольного органа.

Спортивный арбитражный суд Лозанны оставил без изменений решение Украинской ассоциации футбола относительно дисквалифкованих игроков Олимпика, сообщает официальный сайт УАФ.

Шесть воспитанников Олимпика пожизненно дисквалифицированы за участие в договорных матчах, – FootballHub

Напомним, 6 июня 2019 года УАФ по результатам рассмотрения дела о манипуляции результатами матчей приняла решение о запрете командам Олимпик Донецк U-19 и U-21 участвовать в молодежных соревнованиях, а также отстранила Назара Единака, Артема Козлова, Вадима Счастливцева, Луку Надирадзе и Богдана Степаненко от любой деятельности, связанной с футболом, сроком на два года.

Донецкий клуб и пять из шести наказанных игроков обжаловали решение в Спортивный арбитражный суд, но до начала рассмотрения дела по существу Олимпик вышел из процесса. В соответствии с решением CAS, игрокам полностью отказано в удовлетворении апелляционных требований, а решение УАФ оставлено в силе без изменений.

"Зізнавайся, бо тебе вже сплавили твої друзі". Екс-захисник Олімпіка звинуватив Баранку у шантажі – ексклюзивна сповідь