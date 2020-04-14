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Суд в Лозанне официально подтвердил решение УАФ о дисквалификации игроков Олимпика

14 апреля 23:09 51 Читати українською
Суд в Лозанне официально подтвердил решение УАФ о дисквалификации игроков Олимпика
Олимпик / Фото из открытых источников

Международная судебная инстанция оставила в силе предыдущее решение украинского футбольного органа.

Спортивный арбитражный суд Лозанны оставил без изменений решение Украинской ассоциации футбола относительно дисквалифкованих игроков Олимпика, сообщает официальный сайт УАФ.

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Напомним, 6 июня 2019 года УАФ по результатам рассмотрения дела о манипуляции результатами матчей приняла решение о запрете командам Олимпик Донецк U-19 и U-21 участвовать в молодежных соревнованиях, а также отстранила Назара Единака, Артема Козлова, Вадима Счастливцева, Луку Надирадзе и Богдана Степаненко от любой деятельности, связанной с футболом, сроком на два года.

Донецкий клуб и пять из шести наказанных игроков обжаловали решение в Спортивный арбитражный суд, но до начала рассмотрения дела по существу Олимпик вышел из процесса. В соответствии с решением CAS, игрокам полностью отказано в удовлетворении апелляционных требований, а решение УАФ оставлено в силе без изменений.

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