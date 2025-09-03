Судебное заседание по делу Томаса Партея было перенесено. Полузащитнику Вильярреала предъявлено обвинение по пяти эпизодам изнасилования, в том числе с анальным проникновением, и одному эпизоду сексуального насилия. По версии обвинения, предполагаемые преступления в отношении трех женщин были совершены в особняке Партея в Лондоне и в отеле в испанской Марбелье.

Ганец был освобожден под залог. Суд должен был рассмотреть дело 2 сентября. Как сообщает Goal, рассмотрение дела было перенесено без объяснения причин. Партей предстанет перед судом Олд-Бейли 15 сентября – за день до матча Вильярреала с Тоттенхэмом в Лондоне в 1-м туре общего этапа Лиги чемпионов.

