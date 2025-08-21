Споры по трансферу Александра Пихаленка из Днепра-1 в Динамо до сих пор продолжаются.

Кассационный Верховный суд окончательно отклонил жалобу СК Днепр-1, который пытался оспорить выигрышную апелляцию Шахтера по делу о невыплате процентов от прошлогоднего перехода Александра Пихаленка из СК Днепр-1 в Динамо. Это означает, что днепровскому клубу придется выплатить Шахтеру 480 тысяч долларов процентов от суммы трансфера полузащитника.

"Нас ждут два очень тяжелых матча": Пихаленок считает, что Динамо оправилось после ЛЧ и стремится забить Маккаби Тель-Авив

Ранее СК Днепр-1 пытался обжаловать решение апелляционного суда, аргументируя это тем, что споры между клубами должны рассматриваться через арбитраж спортивных федераций, а не в обычных судах. Однако Кассационный Верховный суд оставил жалобу без удовлетворения, и решение апелляции стало окончательным.

Теперь суд первой инстанции должен открыть производство по делу о банкротстве СК Днепр-1, что фактически обеспечивает Шахтеру возможность получить причитающиеся средства за трансфер полузащитника.

Маккаби Тель-Авив – Динамо: анонс матча плей-офф квалификации Лиги Европы