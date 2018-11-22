Суд отклонил апелляцию Бендтнера по делу об избиении таксиста – игрок попадет в тюрьму

Форвард Русенборга Никлас Бендтнер не смог обжаловать решение суда и теперь точно попадет в тюрьму за избиение таксиста.

Суд отклонил апелляцию экс-форварда сборной Дании Никласа Бендтнера на решение о его заключении на 50 суток. Игрок теперь точно попадет под арест, сообщает AP.

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Напомним, в ночь с 8 на 9 сентября футболист напал на таксиста в Копенгагене. Звонок в полицию поступил в 2:41 ночи. В результате нападения водитель получил перелом челюсти и попал в больницу. Сам Никлас уверяет, что он лишь использовал меры самообороны.

Напомним, ранее Бендтнер выступал за Арсенал, Ювентус, Вольфсбург и другие клубы. Сейчас датчанин играет на по норвежский Русенборг.