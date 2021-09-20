Противостояние клубов-основателей революционного проекта и Союза европейских ассоциаций продолжается не только в публичной плоскости, но и в судах.

Испанская фемида требует от УЕФА отмены всех санкций, которые были наложены на учредителей Европейской Суперлиги, сообщает AS.

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В решении судьи Экономического суда Мадрида №17 Мануэля Руиса де Лары говорится, что "УЕФА действовал вне закона, открыто продвигая методы, которые ставят под угрозу принцип свободной конкуренции на рынке организации профессиональных соревнований в ЕС".

На отмену санкций представитель фемиды дал Союзу европейских ассоциаций 5 дней. Также о соответствующем решении должно быть опубликовано заявление на официальном сайте УЕФА. Если этого не произойдет, Александера Чеферина могут привлечь к ответственности.

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Напомним, создание Суперлиги в апреле поддержали 12 клубов, однако проект просуществовал всего сутки. Сейчас от него публично не отказались 3 коллектива – Реал, Барселона и Ювентус.

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