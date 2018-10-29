Суд не признал конфликт интересов при назначении Холодницкого в ФФУ

Окружной административный суд Киева не увидел конфликта интересов в назначении руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назара Холодницкого первым вице-президентом Федерации футбола Украины.

8 октября суд полностью отказал в удовлетворении иска народного депутата Украины (фракция Блок Петра Порошенко) Борислава Розенблатта, который сам с июня 2017 года является фигурантом коррупционного дела, расследование которого Национальное антикоррупционное бюро уже завершило и 5 октября направило обвинительный акт в суд.

Депутат подал иск к Национальному агентству по вопросам предотвращения коррупции, Холодницкому, генпрокурору Украины Юрию Луценко и просил суд признать противоправными действия НАПК по поводу предоставления разъяснения Холодницкому об отсутствии нарушений требований законодательства во время занятия им должности в органах прокуратуры и одновременно должности первого вице-президента ФФУ.

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Также Розенблат просил признать противоправной бездеятельность НАПК по поводу неустановления конфликта интересов, нарушения норм этического поведения и политической нейтральности Холодницким во время занятия им должности в органах прокуратуры и одновременно в ФФУ.

Истец указывал, что хотя ФФУ есть непредпринимательским обществом, вместе с тем она осуществляет финансовую деятельность, в связи с чем пребывания заместителя генпрокурора – руководителя САП Холодницкого в должности первого вице-президента ФФУ может содержать коррупционные риски и создает потенциальные конфликты интересов, ведь он "исполняет на этом посту властно-распорядительные функции, принимает участие в принятии решений, отнесенных к полномочиям исполнительного комитета Федерации футбола Украины и т.п.".

НАПК против административного иска возражало и отмечало, что членство должностных и служебных лиц органов прокуратуры в общественном союзе, каковым является ФФУ, в том числе пребывания в составе учредителей или членов правления общественного союза, не затрагивает ограничения, предусмотренные законом Украины "О предупреждении коррупции", при условии, что такая деятельность не является оплачиваемой.

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Сам Холодницкий в письменных возражениях отметил, что пребывание в должности первого вице-президента ФФУ нельзя отнести ни к одному предусмотренного действующим законодательством ограничению. Кроме того, он сообщил, что ни один из нормативно-правовых актов не предусматривает возможности делегирования полномочий Министерства молодежи и спорта Украины, как и не предусматривает возможности и механизма получения каких-либо полномочий органов исполнительной власти и дальнейшей их реализации общественными организациями.

Суд согласился с доводами ответчика и третьих лиц и пришел к выводу, что членство должностных и служебных лиц органов прокуратуры в общественной союзе "Федерация футбола Украины", в том числе пребывания в составе учредителей или членов правления общественного союза, не затрагивает ограничения, предусмотренные законом, при условии, что такая деятельность не является оплачиваемой.

Суд также считает безосновательными ссылки истца на осуществление ФФУ "делегированных властных управленческих функций", а закон не предусматривает возможности делегирования Министерством спорта, как центральным органом исполнительной власти, реализующим государственную политику в сфере физической культуры и спорта, своих полномочий общественным организациям.

Кроме того, суд отметил, что материалы дела не содержат доказательств существования конфликта интересов у Холодницкого в связи с одновременным пребыванием на должностях в Генпрокуратуре и ФФУ.