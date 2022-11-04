Директор по финансам Украинской ассоциации футбола Евгения Сагайдак получила два месяца домашнего ареста, сообщает FootballHub.

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Прокуратура просила применить подозреваемой меру пресечения в виде содержания под стражей, но суд не удовлетворил это ходатайство. Судья Плахотнюк Екатерина Григорьевна решила ограничиться домашним арестом путем запрета покидать место своего фактического проживания. Также у Сагайдак изъяли загранпаспорт.

Напомним, чиновницу подозревают в причастности к преступной схеме закупок элитных продуктов питания за средства, предназначенные для развития детского футбола. Через агентскую компанию "Newport Management Limited" было приобретено 30 тонн чая, 10 тонн кофе и более 2 тонн элитных морепродуктов и электрооборудования якобы для нужд тогда еще Федерации футбола Украины. Следствие установило, что деньги были перечислены на компании с признаками фиктивности, а товары на 3,2 миллиона евро так и не доехали до Украины.

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