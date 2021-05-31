Организаторы скандальной Суперлиги не сдаются. Суд Европейского Союза получил исковое заявление, ответчиками в котором являются УЕФА и ФИФА.

Судебная волокита вокруг создания Суперлиги продолжается. После того, как мадридская Фемида запретила УЕФА и ФИФА применять любые ограничительные меры в отношении участников Суперлиги, дело дошло и до суда Европейского союза.

Орган Фемиды зарегистрировал иск организаторов Суперлиги к ФИФА и УЕФА, которые, по мнению заявителей, нарушили законодательство Евросоюза относительно прозрачной конкуренции. Об этом говорится на официальной странице судебного учреждения в Twitter.

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УЕФА отреагировал оперативно. Союз европейских футбольных ассоциаций заявил, что готов защищать свою позицию во всех органах и уверен в ее правомерности.

Напомним, в апреле 12 клубов объявили о создании Суперлиги. Правда, проект просуществовал даже не двое суток. Из-за массовых акций протеста фанатов и угроз санкциями от УЕФА Арсенал, Ливерпуль, Тоттенхэм, Манчестер Сити, Челси, Манчестер Юнайтед, Атлетико, Интер и Милан вышли из Суперлиги. Барселона, Реал и Ювентус аналогичного заявления не сделали до сих пор.

К слову, ранее УЕФА открыл производство касательно Барселоны, Реала и Ювентуса. Этим трем клубам грозят серьезные санкции – кроме штрафа, речь идет даже об исключении из Лиги чемпионов. В таком случае дело может дойти даже в Спортивный арбитражный суд в Лозанне.

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