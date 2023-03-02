Председатель совета директоров Ньюкасла Ясир аль-Румайян является действующим министром правительства Саудовской Аравии. Об этом говорится в документе, который был представлен в суд США по делу о расследовании гольф-туров PGA Tour и LIV Golf, которые финансируются PIF – фондом государственных инвестиций правительства Саудовской Аравии. Об этом информирует The Guardian.

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В связи с должностью аль-Румайяна, он не может быть привлечён судом к даче показаний.

Ранее потенциальные покупатели Ньюкасла дали Премьер-лиге обязательства, что Ньюкасл будет контролироваться частным фондом, а не государством Саудовская Аравия. 7 октября 2021 года АПЛ одобрила сделку, заявив, что получила гарантии по поводу того, что "Саудовская Аравия не будет контролировать футбольный клуб Ньюкасл Юнайтед".

В ноябре 2021 года исполнительный директор АПЛ Ричард Мастерс заявил ВВС, что если его организация обнаружит доказательства участия государства в управлении клубом, то организация может исключить консорциум из числа владельцев клуба.

Сейчас PIF и АПЛ давать комментарии отказались.

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