Высокий суд Англии и Уэльса принял решение об аресте активов почетного президента Ворсклы Константина Жеваго. Об этом сообщает официальный сайт Национального банка Украины.

Жеваго - бывший владелец банка "Финансы и Кредит", который начали ликвидировать в 2015 году.

Суд в Лондоне удовлетворил заявление НБУ о замораживании части активов бизнесмена до окончательного рассмотрения иска Национального банка. Украинский регулятор требует признать и выполнить в Англии решение Шевченковского районного суда Киева от 1 октября 2019 года, которым Жеваго обязали выплатить долг в размере 1,539 млрд грн.

Тогда украинский суд признал его ответственным за невыполнение личной гарантии по стабилизационным кредитам, предоставленным банку "Финансы и Кредит" до признания его неплатежеспособным. Жеваго не осуществил предусмотренных платежей и не оплатил большую часть долга.

Ранее сообщалось, что бизнесмена также подозревают в причастности к схеме производства и продажи украинских лекарств в России. Летом 2024 года Высший антикоррупционный суд заочно арестовал его в рамках дела бывшего председателя Верховного суда Всеволода Князева. Сейчас Жеваго находится за границей.

