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Субашич уничтожил руководство Монако за позорное отношение к игрокам – вице-чемпион мира отдал клубу 8 лет

17:17 28 Читати українською
Субашич уничтожил руководство Монако за позорное отношение к игрокам – вице-чемпион мира отдал клубу 8 лет
Даниэль Субашич / Getty Images

Голкипер Даниэль Субашич не сдерживал эмоций, объясняя свое решение покинуть Монако.

"Думаю, проблемой стало то, что каждые шесть месяцев все меняется, спортивные директора, игроки. Приехали люди, которые даже не знают, как долго я ношу майку Монако. Вот как это было...

Монако попрощался с Субашичем

Мы были на вершине и сделали так, что клуб много зарабатывал на трансферах и на успешных выступлениях. Некоторые люди склонны забывать это. Моя любовь к клубу не исчезла. Это позор – Монако позволил уйти таким игрокам как Жермен или Дирар, хотя они не попросили ничего экстраординарного", – заявил Субашич в комментарии Nice-Matin.

Добавим, что хорват выступал за Монако с 2012 года и был одним из немногих, кто застал клуб еще в Лиге 2. Всего в активе вице-чемпиона мира 292 матча за монегасков.

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Даниэль Субашич Даниэль Субашич Монако Монако Франция
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