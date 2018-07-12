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Субашич Сборная Хорватии сотворила чудо

11:18 120 Читати українською
Субашич Сборная Хорватии сотворила чудо
Даниэль Субашич / Федерация футбола Хорватии

Голкипер сборной Хорватии Даниэль Субашич поделился впечатлениями после победы его сборной в матче против Англии в 1/2 финала ЧМ-2018.

"Сборная Хорватии создала настоящее чудо, однако у нас пока нет золотых медалей на шее. Мы счастливы, что приехали на чемпионат мира и смогли остаться в России так надолго.

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Впереди нас ждет, пожалуй, самый важный матч в карьере. Хорватия трижды играла дополнительное время. Остались ли у нас силы? Да. Сейчас нужно хорошо отдохнуть, восстановиться и готовиться к матчу против Франции", – рассказал Субашич hr.n1info.

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Напомним, хорваты в дополнительное время победили англичан (2: 1) и вышли в финал ЧМ-2018.

Отметим, финальный матч между сборными Франции и Хорватии состоится в воскресенье, 15 июля на стадионе Лужники в Москве.

ЧМ 2018Финал

Франция - Хорватия: Воскресенье 15 июля 2018

Франция
до матча
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дн
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0
час
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8
мин
Хорватия
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Финал ЧМ 2018 - новости чемпионата мира по футболу 2018 Франция - Хорватия ЧМ 2018 Даниэль Субашич Даниэль Субашич
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