Нападающий Интера Майами Луис Суарес продолжает получать наказание после того, как не сдержал эмоции.

Луис Суарес после поражения от Сиэтла Саундерс в финале кубка лиг со счетом 0:3 плюнул в сотрудника клуба соперника.

Суарес услышал суровый вердикт после позорного поступка в матче Интера Майами – Бускетса тоже дисквалифицировали

Позже уругвайского нападающего дисквалифицировали на шесть матчей. Впрочем, этот эпизод должна была рассмотреть дисциплинарная комиссия МЛС. Как сообщает пресс-служба Лиги, Суарес также пропустит три матча регулярного чемпионата МЛС. Луис не сыграет против Шарлотт, Сиэтл Саундерс и Ди Си Юнайтед.

К слову, Суарес сыграл в этом сезоне в 32 матчах во всех турнирах. В его активе 10 голов и 14 ассистов.

