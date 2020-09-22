Уругваец схитрил на обязательном тесте с итальянского языка, информирует La Repubblica, ссылаясь на расследование прокуратуры Перуджи.

Барселона срывает трансфер Суареса в Атлетико – каталонский гранд нарушил предыдущие договоренности и требует денег

Игрок Барселоны якобы заранее знал все задания, поэтому легко с ними справился. Самому Суаресу не грозит наказание. За нечестное проведение теста будет отвечать экзаменатор и руководство университета Перуджи, в котором 33-летний форвард сдавал экзамен. Следователям удалось установить прослушивание организаторов теста, в частности звучала такая фраза: "Он зарабатывает 10 млн евро, он должен сдать успешно".

Заметим, что хитрости не помогли Суаресу приблизить свой переход в Ювентус. Туринский гранд отказался от подписания нападающего, поскольку он не успевал оформить итальянское гражданство до завершения трансферного окна.

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