Суарес заинтересовал Ривер Плейт – звезда Барселоны может объединиться с экс-легионером Карпат

Форвард Барселоны Луис Суарес может попробовать свои силы в чемпионате Аргентины.

Ривер Плейт намерен направить запрос Барселоне относительно Луиса Суареса, сообщает Don Balon.

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Трансфер также будет зависеть от форварда Интера Лаутаро Мартинеса, если аргентинец все же перейдет в Барсу, то шансы на уход Луиса автоматически увеличиваются. Действующий контракт 33-летнего нападающего с каталонцами рассчитан до лета 2021-го.

Напомним, за Ривер Плейт выступает талантливый экс-хавбек Карпат – Хорхе Карраскаль.

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