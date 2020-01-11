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Суарес вынужден делать операцию из-за травмы мениска – уругваец надеется вернуться к матчам против Наполи

11 января 16:08 98 Читати українською
Суарес вынужден делать операцию из-за травмы мениска – уругваец надеется вернуться к матчам против Наполи
Луис Суарес / Сайт Барселоны

Нападающий Барселоны Луис Суарес не избежать хирургического вмешательства из-за проблем с коленом.

Операция звезды каталонцев запланирована на завтра (12 января), информирует официальный сайт клуба.

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Суарес надеялся обойтись без радикальных решений проблемы, однако давнее повреждение мениска мешало ему в течение последних недель, и он изменил свою позицию. Барселона планирует, что уругваец успеет восстановиться к первому матчу 1/8 Лиги чемпионов против Наполи, который состоится 25 февраля. Но "блаугранас" придется обходиться без основного нападающего в ближайших матчах Примеры.

Суарес провел 22 игры в текущем сезоне и успел отметиться 14 голами и 8 ассистами.

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