Форвард Барселоны Луис Суарес вылетел в Италию для сдачи экзамена для получение гражданства Италии, сообщает Marca.

"Барселона уважает контракты": Куман прокомментировал ситуацию вокруг Суареса

Это нужно для подписания контракта с Ювентусом. По словам издания, трансфер в туринский клуб является актуальным, как никогда. Ранее сообщалось, что Суарес не успеет получить двойное гражданство в установленные сроки (до 6 октября), поэтому Юве не сможет заявить его в ЛЧ, но даже это не остановило уругвайского форварда.

Напомним, с приходом Рональда Кумана в Барселону отношения между ним и Суаресом ухудшились – з первого дня на посту тренер дал понять, что уругваец ему не нужен. В прошлом сезоне Ла Лиги Луис провел 28 матчей, в которых отметился 16 олами и 8 ассистами. Форвард защищает цвета каталонцев с 2014 года.

Барселона проганяє Суареса заради Мессі, а нічний кошмар України вже "качає" права – на Камп Ноу воюють за гроші